Sortir dans le Calvados : lundi 3 novembre

A partir de demain et jusqu'au 22 novembre, venez assister au 3ème festival du conte de Vire. L'auteur retenu pour cette nouvelle édition est Hans Christian Andersen. Jusqu'au 22 novembre, venez en famille profiter gratuitement de toutes ces animations. Plus d'infos sur le facebook de la médithèque de Vire.

Jeudi soir, rendez-vous au Zénith de Caen pour assister au concert électro rock du groupe français Shaka Ponk. Vous avez remporté vos places sur Tendance Ouest et si ce n'est pas le cas la prix de l'entrée varie entre 36 et 45€. C'est ce jeudi à 20h.

Le Crédit Agricole Normandie et Tendance Ouest organisent le concours «J'aime mon assoc», inscrivez-vous jusqu'au 30 novembre sur le site ca-normandie.fr, pour devenir l'association "coup de cœur" et tentez de gagner 5 000€ pour votre association. 10 projets seront sélectionnés et après soutenance devant un jury, le gagnant sera désigné, le public remettra aussi son prix après un vote d'un mois sur Facebook. Retrouvez également toutes les informations sur tendanceouest.com