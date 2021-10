Sortir dans le Calvados : mardi 11 novembre

Jusqu'à jeudi, à Ifs, une grosse boite à devinettes est mise en place. Sur les murs sont accrochées des boîtes énigmatiques. A l'intérieur de chacune d'elles, des objets sont mis en scène pou évoquer un personnage, une expression, une célébrité. A vous de trouver la solution. Plus d'infos sur www.espace-jean-villar.com



A partir de vendredi et tout ce week-end, se tient au parc des expositions de Caen l'événement gastronomique Tous en cuisine. Au programme, un salon convivial et des animations pour tous. Rendez-vous vendredi de 14h à 21h et samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



La chanteuse Emilie Simon est en concert dans la région ce dimanche. Venez l'applaudir sur la scène du Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. Elle présentera son 6ème album Mue, un opus qui marque son retour à la langue française. C'est dimanche à 20h au BBC. Le tarif varie entre 20 et 27€.