Sortir dans la Calvados : lundi 24 novembre

12 nouvelles chansons, 12 nouveaux coups de canif dans le contrat. Yéyé punk, certes. Mais Rock & Roll sans aucun doute. Assistez au concert des Wampas, ce mercredi, au BBC à Hérouville-Saint-Clair. C'est à 20h.



Vendredi et samedi, le festival du jeu et de l'imaginiare revient pour une 5ème édition à Caen. Des lectures, des tournois, des jeux de rôle et un accès libre à des jeux de société pour tous les âges, c'est vendredi et samedi à la maison de quartier de Venoix et c'est gratuit. Infos sur www.jouons-ensemble.org



A partir de samedi et jusqu'au 14 décembre prochain, se tiendra la quinzaine commerciale à Falaise. 12 tirages au sort de 1500 € soit 18 000 € de chèque cadeaux et une voiture à remporter. Le dernier tirage au sort aura lieu le 14 décembre après le feu d’artifice, vers 19h.