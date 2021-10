Idées loisirs Normandie : Week-end du 18 et 19 février

Jusqu'à demain venez profiter des attractions de la fête foraine d'Alençon: manèges, animations et gourmandises sont au programme.





Le spectacle « Irish legends » est en représentation à l'Agora d'Equeurdreville. Venez passer une soirée au cœur de l'Irlande à 16h et 20h30 .





Demain à 20h à la patinoire Caen la mer, 25ème journée de ligue magnus. Les drakkars affronteront Morzine/Avoriaz.





Thierry Anquetil invite Nathalie Peschard à Lion sur mer. Vous pourrez entendre ce concert de blues à 20h à la fabrique. Pensez à réserver.







Ce week-end, profitez du salon de la gastronomie et des vins au parc des expositions de Lisieux. Une trentaine d'exposants vous feront voyager avec leurs saveurs, c'est ouvert de 10h à 19h. Plus d'infos sur tendanceouest.com





L'asso la classe à St Hilaire sur Risle vous propose comme hier d'écouter « Supreme Jika », un mélange de musiques des townships, de jazz et de soul qui fut développé par des exilés de l'appartheid dans les années 60 et 70. C'est une musique rythmée, vibrante et chaleureuse. Ca commence à 21h.







Amateurs de country, RDV aujourd'hui pour la 2ème partie du Vaudryland, le grand festival country de Vire. L'association Kick'n clap a investi l'hippodrome de Vire. A partir de 11h, vous pourrez danser avec de nombreux ateliers danse country qui se succéderont la journée. Et puis ce soir concert du texan Jason Allen à 21h. Toutes les infos sur tendanceouest.com



Au cargö de Caen, c'est soirée métal ! Profitez d'un concert gratuit à 20h30 intitulé Sound Metal destruction. 4 groupes à l'affiche : QUINTESSENCE OF VERSALITY + A LOST FEAR+ EXPLICIT SILENCE et CROSS DAMAGE.



Cet après-midi, la médiathèque du pays d'Argentan vous propose une conférence sur Charlie Chaplin. Pour évoquer la carrière de cette icône du cinéma muet et aborder la dimension poétique et politique de ses films, elle a fait appel à Yann Calvet, Maître de Conférence en cinéma à l’Université de Caen. RDV à 14h30 à l'auditorium de la médiathèque. Entrée libre.





Demain à la ferme culturelle du Bessin, une pièce de théâtre est proposée aux enfants pour leur enseigner la technique de fabrication du pain. Ca s'appelle « Le boulanger rit » et ça commence à 15h.





Sixième édition du tremplin Music & Co ce soir au Labo Sonore . Cette compétition offre la possibilité à quatre groupes, de se produire devant un public dans des conditions professionnelles. Le vainqueur se verra offrir entre autres 2 journées d'enregistrement au Studio La Rivière. Le public pourra choisir entre 2 groupes caennais : Irukandji et Tall Dukes, les cherbourgois de Zelda Zonck et unleashing the beast du Mans. C'est à 21h à Chérisay, au sud D'Alençon, et c'est gratuit.





Ouvert hier, il y a bien sûr le carnaval de Granville en ce moment. Tendance Ouest est en direct du cours Jonville ce matin. Venez découvrir jusqu'à mardi les 40 chars satiriques, 12 fanfares, 3 cavalcades et rejoindre ainsi les 120 000 visiteurs attendus pour cette 138e édition. La Région Basse-Normandie, en partenariat avec la SNCF, propose au public bas-normand d’utiliser le train affrété spécialement entre Caen et Granville, pour se rendre à cet événement demain pour 10 € aller-retour.





Il y a de la ligue 1 ce soir. Le stade Malherbe Caen affronte Evian Thonon-Gaillard. Le match commence à 20h, vivez la rencontre en intégralité sur Tendance Ouest avec nos commentateurs Sylvain Letouzé et Thibault Deslandes dès 18h45. Vos commentaires et pronostics à déposer en live sur tendanceouest.com