Joaquim Pueyo et les dérives des pratiques commerciales de la grande distribution

Les questions au gouvernement cet après-midi du mardi 28 octobre à l’Assemblée Nationale avec une question du député-maire PS d'Alençon Joaquim Pueyo, posée à son voisin sarthois le Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll, sur quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour prévenir les dérives des pratiques commerciales de la grande distribution, aux conséquences désastreuses pour l’emploi et le tissu socio-économique des territoires ruraux ?

Le Ministre a répondu que l'ensemble des acteurs a été réunis la semaine dernière, et qu'il en ressort plusieurs décisions : la saisine de la haute autorité de la concurrence, la loi Hamon qui doit être respectée, ainsi que des axes de travail : la grande distribution doit valoriser plus de productions françaises et dans la restauration collective les marchés publics doivent valoriser les productions françaises.