Sortir dans le Calvados : mardi 28 octobre

A Port-en-Bessin-Huppain, le centre culturel municipal propose aujourd'hui une chasse au trésor destinée aux enfants âgées de 6 à 12 ans. Ils devront mener à bien une mission sur le port commandité par le chef des corsaires. C'est de 14h à 17h et c'est 10€ par enfant.

Ce soir, dès 19h45, suivez les 16èmes de finale de la Coupe de la Ligue sur Tendance Ouest et tendanceouest.com avec la rencontre SM Caen / Clermont-Foot en direct.

A partir de vendredi et jusqu'à dimanche, c'est la 26ème Foire à l'andouille et des produits du terroir sur l'hippodrome Robert Auvray de Vire. Elle aura pour invité d'honneur le Canada avec la province du Québec. Rendez-vous vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h, l'entrée est à 4€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.