Sortir dans la Manche : vendredi 24 octobre

Ce vendredi, rendez-vous à la ferme de la Tour à la Luzerne. Découvrez les spécificités de l'élevage en mode biologique, l'alimentation, le logement, la reproduction et les soins aux porcelets. Venez poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Un départ de visite à 17h et un autre à 18h. L'entrée est gratuite.



Sarh est l'une des têtes d'affiche du Festival Nördik Impakt que vous retrouverez en concert ce soir à l'église Notre Dame de la Gloriette à Caen. Un duo improbable composé de DJ Pone et de José Reis Fontao mais qui a tout de suite opéré. Le Festival Nördik Impakt c'est jusqu'à samedi. Toutes les infos sur tendanceouest.com



Demain, c'est à Carentan que se retrouveront des joueurs de speed-badminton et de blackminton. Ils viennent de la région parisienne, de la Bretagne et de la Basse-Normandie. Une journée promotionnelle afin de faire connaître ce nouveau sport venu d'Allemagne. Rendez-vous au Gymnase Gambetta à Carentan à partir de 14h.