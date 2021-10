"House of Cards", série préférée des internautes français

"House of Cards" s'impose comme la série la plus populaire en France, alors qu'elle n'est accessible qu'à un public restreint puisque diffusée sur Canal+. Le duo formé par Kevin Spacey et Robin Wright est préféré aux aventures sentimentales des chirurgiens de "Grey's Anatomy" et aux complots de "Game of Thrones".

Parmi les quatorze séries présélectionnées par Outbrain, "24 Heures Chrono" se pose au pied du podium. Suivent successivement "Sons of Anarchy", "The Big Bang Theory", "Orange is The New Black", "The Walking Dead", "The Good Wife", "Scandal", "Modern Family", "Ray Donovan", "Homeland" et "True Detective".

Effectué dans plusieurs pays à travers le monde, ce sondage montre les différences de goûts des téléspectateurs selon la zone étudiée. "House of Cards" arrive ainsi en tête en France, au Japon et à Singapour. Aux Etats-Unis, les internautes plébiscitent "The Big Bang Theory", comme en Allemagne. Les Anglais ont davantage un penchant pour "Modern Family", les Espagnols pour "Grey's Anatomy", les Indiens pour "Game of Thrones" et les Australiens pour "Orange is The New Black".

Cette étude s'est basée sur la totalité des pages du réseau Outbrain comprenant le nom des séries dans le titre de l'article ayant été examinées entre le 1er et le 30 septembre 2014. Quatorze séries ont été analysées parmi les plus populaires dans le monde, sur plus de 100 000 sites partenaires. L'intérêt des internautes a été

calculé sur la base de chaque page vue par article sur la totalité des articles publiés sur chacune d'entre

elles.