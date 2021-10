Bruxelles (AFP). Ebola: l'UE va immédiatement vérifier l'efficacité des contrôles

L'Union Européenne va "immédiatement procéder à une vérification" de l'efficacité des contrôles anti Ebola mis en place dans les aéroports des trois pays africains touchés par l'épidémie, a annoncé jeudi le commissaire européen à la Santé, Tonio Borg, à l'issue d'une réunion ministérielle à Bruxelles. Cet audit sera mené en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le but de renforcer les contrôles si nécessaire, et de permettre une meilleure traçabilité dans l'Union européenne de possibles porteurs du virus venant de Guinée, Sierra Leone ou du Liberia, a précisé M. Borg. Renforcer les contrôles au départ et assurer l'échange des informations collectées à l'occasion auprès des passagers peut permettre "de garder les traces de tous les mouvements" des voyageurs en provenance de l'épicentre de l'épidémie, a souligné la ministre italienne de la Santé, Béatrice Lorenzin, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE. Un "atelier" d'experts sera par ailleurs organisé le 4 novembre à Bruxelles pour "voir s'il faut modifier les procédures de prise en charge" des malades dans les hôpitaux, a annoncé M. Borg. Dans l'attente des résultats de l'enquête menée en Espagne sur les conditions de contamination d'une aide-soignante, "les experts européens n'excluent en effet aucune thèse, erreur humaine ou défaut dans la procédure prévue", a expliqué une source européenne. La réunion, qui rassemblait 21 ministres, a aussi dégagé un consensus pour renforcer l'information tant aux passagers qu'au personnel médical sur la marche à suivre en cas de soupçon de contamination. La Commission doit aussi examiner si le dispositif européen d'achats groupés de vaccins récemment instauré pourrait être utilisé pour l'achat des matériels médicaux (gants, combinaisons, masques.) requis pour faire face à Ebola. Aucun consensus ne s'est par contre dégagé pour la mise en place de contrôles aux points d'entrée dans l'UE, comme Londres et Paris ont décidé d'en instaurer. Seul autre pays avec la France à assurer des vols directs avec la région touchée en Afrique, la Belgique a seulement indiqué qu'elle examinerait l'opportunité de suivre l'exemple français.

