Bruxelles (AFP). Après la Germanwings, l'Europe veut renforcer le contrôle médical des pilotes

Tirant les leçons du crash du vol de Germanwings en mars, provoqué par un des pilotes de l'appareil, l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) a publié vendredi six recommandations, qui font la part belle au contrôle et au suivi médical, en particulier psychologique, des pilotes. L'AESA avait été chargée par la Commission européenne de repérer les failles ayant permis au copilote, Andreas Lubitz, d'écraser volontairement l'A320 reliant Barcelone à Düsseldorf dans les Alpes françaises le 24 mars, provoquant la mort de 150 personnes. Dans son rapport présenté vendredi, l'agence, qui avait immédiatement préconisé de rendre obligatoire la présence permanente de deux membres d'équipage dans le cockpit des avions de ligne, recommande le maintien de cette règle, entretemps appliquée très largement par les compagnies européennes, à titre volontaire. Mais la recommandation "la plus importante est celle demandant aux compagnies aériennes de mettre en place une structure de soutien aux pilotes en difficulté", a indiqué à l'AFP le directeur exécutif de l'AESA, Patrick Ky, précisant que cette aide pourra "être un soutien psychologique, médical ou dans la progression de carrière". Ce soutien se double d'un contrôle renforcé, avec notamment une "évaluation psychologique" obligatoire lors de la formation initiale ou à l'embauche et un renforcement de la partie psychologique des examens médicaux nécessaires à l'obtention et au renouvellement de la licence de pilote professionnel. L'AESA souhaite en outre que les compagnies aériennes procèdent à des dépistages inopinés de drogues et d'alcool, qui seraient en outre systématiques lors de l'examen médical pour l'obtention de la licence, après un incident si "raison valable" et en suivi après un test positif. Les médecins chargés d'évaluer les pilotes feront eux-mêmes l'objet d'un "solide programme de surveillance", à charge pour chaque administration nationale de renforcer les compétences de ces professionnels. La création d'un "référentiel de données" est également envisagée, dans la perspective d'un partage d'informations médicales à l'échelle européenne. "Un effort particulier a été fait pour arriver à l'équilibre" dans ces recommandations "entre le secret médical et la sécurité", assure l'AESA. - "Plan d'action pratique" à l'automne - "Nous sommes face à quelque chose de nouveau et nous essayons de trouver des solutions pour adapter notre système à ce nouveau type de risques () il nous faut agir par anticipation face au risque qu'un pilote veuille commettre un acte similaire", a expliqué M. Ky. Le groupe Lufthansa, maison-mère de la compagnie à bas coûts Germanwings, a salué le rapport de l'AESA et ses recommandations "conformes à (celles) du BDL", la fédération allemande du transport aérien. "Certains points du rapport, comme par exemple les centres d'écoute destinés au personnel de cabine, sont déjà en place depuis plusieurs années chez Lufthansa. Les initiatives visant à optimiser de tels procédés sont dans l'intérêt d'une plus grande sécurité aérienne et sont donc à saluer", a ajouté le groupe allemand. Certaines recommandations nécessiteront cependant un vote au Parlement européen, en particulier les tests de dépistage biologiques. L'AESA va donc préparer d'ici l'automne un "plan d'action pratique" afin que la Commission décide "où de nouvelles mesures législatives sont nécessaires et où il est plutôt question d'amélioration des pratiques", selon une source européenne. La commissaire européenne aux Transports, Violeta Bulc, a promis que "si des améliorations doivent être apportées à la sécurité européenne et aux règles de sécurité ou dans leur mise en oeuvre () nous prendrons les mesures nécessaires au niveau de l'Union européenne". Pendant ce temps, le Bureau d'enquête et d'analyse (BEA) français poursuit ses travaux sur les causes et le déroulement de l'accident. Le rapport définitif est attendu l'an prochain, mais les enquêteurs ont déjà établi que l'appareil a été précipité au sol par Andreas Lubitz, qui s'était enfermé seul dans le cockpit. Agé de 28 ans, il avait souffert par le passé de graves troubles psychologiques.

