Bruxelles (AFP). Ebola: la communauté internationale mobilisée à Bruxelles pour venir à bout de l'épidémie

Les dirigeants des trois pays africains frappés par Ebola et les représentants de la communauté internationale examinaient mardi à Bruxelles les moyens de venir à bout de l'épidémie, et garantir le versement de l'aide promise de 4,9 milliards de dollars. Même si la contamination reflue, "l'épidémie n'est pas finie, nous devons encore concentrer tous nos efforts pour vaincre Ebola une bonne fois pour toutes", a souligné à son arrivée la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. "Il faut aussi réaliser que ce sont des communautés entières, des sociétés et des pays qui doivent se remettre" de l'épidémie, a-t-elle ajouté. Agences de l'Onu, Banque mondiale, ONG ainsi que délégations européennes, américaine, chinoise, cubaine ou australienne: tous les acteurs de la lutte contre Ebola sont représentés à la réunion, qui vise à conduire la région vers le "zéro cas" humain et aider au rétablissement des pays touchés. A l'épicentre de l'épidémie qui s'est déclarée début 2014, le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée sont représentés par leurs chefs de l'État, Ellen Johnson Sirleaf, Ernest Bai Koroma et Alpha Condé. Mme Sirleaf a déclaré à l'AFP attendre de la conférence la mise au point d'"une feuille de route" pour le rétablissement économique de la région. "Nous ne devons pas relâcher l'effort" face à Ebola, a-t-elle ajouté, se disant toutefois "optimiste" sur l'issue de la bataille. "Cela va être une tâche très difficile et méticuleuse", a souligné le coordinateur de l'ONU pour la lutte contre l'épidémie David Nabarro, lors d'un point de presse à Bruxelles. Depuis le pic de l'épidémie, durant l'automne, les nouveaux cas ont été divisés par dix, passant de quelque 900 à une centaine en moyenne par semaine, selon l'ONU. Quoique tardifs, le sursaut international et l'engagement africain ont permis de contenir l'épidémie, qui a fait quelque 9.700 morts recensés. Si parmi les trois pays les plus touchés, le Liberia est sur la bonne voie, la tendance est toutefois repartie à la hausse dans certaines zones côtières de Guinée et de Sierra Leone, avec la persistance de foyers aléatoires dans des zones reculées de ces pays d'Afrique de l'Ouest. - Garantir le versement de l'aide - "Nous n'en sommes pas encore à tourner la page. Il faut maintenir la mobilisation", souligne-t-on à la Commission européenne. Parmi les priorités, la mise en place d'équipes sanitaires volantes pour mieux ventiler la riposte. Une des préoccupations est de convaincre des "communautés qui résistent encore" d'adopter les bonnes pratiques, selon Ismaïl Ould cheikh Ahmed, qui dirige la mission de coordination des Nations unies pour Ebola. En matière de personnel, "il manque encore de 200 à 300 spécialistes de santé publique", à trouver surtout en Afrique pour plus d'efficacité, estime M. Nabarro. Le retard pris pour mobiliser et former les quelques milliers de soignants requis a toutefois été comblé pour l'essentiel, grâce à l'engagement de nombreux Africains et à la mise en place d'un système d'évacuations médicalisées rassurant les volontaires étrangers. L'enjeu est aussi de garantir le bon versement des aides promises, pour un montant total de 4,9 milliards de dollars (4,4 milliards d'euros), dont 2,4 milliards de dollars ont déjà été déboursés, selon la Commission. La contribution européenne, 1,2 milliard d'euros, a déjà été versée "pour plus de la moitié", selon une source européenne. Mais "il ne s'agit pas d'une conférence de donateurs", assure-t-on. L'examen d'éventuelles rallonges financières a été renvoyé à deux prochains rendez-vous internationaux sur Ebola, en avril à l'initiative de la Banque mondiale et en mai à l'appel du secrétaire général de l'ONU. Le FMI a annoncé lundi avoir accordé à la Sierra Leone une extension de crédit et un allègement de dette pour un montant total de plus de 187 millions de dollars, espérant que cela aide "à réunir davantage d'aide financière de la part de la communauté financière internationale".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire