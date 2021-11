Bruxelles (AFP). Ebola: l'UE juge dangereuse la propagation au Mali et travaille à un cordon sanitaire

La Commission européenne a annoncé lundi une nouvelle enveloppe de 29 millions d'euros pour aider l'Afrique occidentale à lutter contre Ebola, alors que l'épidémie a gagné le Mali, une évolution jugée "très dangereuse" par le coordinateur de l'UE, Christos Stylianides. S'exprimant devant le Parlement européen au retour d'une mission dans la région, M. Stylianides, commissaire européen au Développement, s'est affirmé "préoccupé par la propagation supplémentaire au Mali" de l'épidémie. "C'est un signal très très dangereux", a souligné ce responsable, désigné fin octobre coordinateur contre Ebola par l'UE. La Croix-Rouge internationale a pour sa part annoncé qu'elle dépêchait lundi des experts dans ce pays. Sur le total des nouveaux crédits dégagés par la Commission, 12 millions d'euros sont destinés à "aider les Etats voisins des pays touchés à se préparer au risque d'une épidémie via la mise en place d'une détection précoce et de mesures de sensibilisation du public", a-t-elle précisé dans un communiqué. Dernier pays gagné par l'épidémie, le Mali est voisin, tout comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, avec le centre de l'épidémie, qui regroupe Guinée, Sierra Leone et le Libéria. Déployée "dès lundi" au Mali, l'équipe d'experts internationaux" de la Croix-Rouge internationale doit "assister la Croix-Rouge locale à planifier les opérations permettant de contenir" l'épidémie, a pour sa part annoncé un de ses responsables, Birt Hald. "Nous menons des missions de préparation dans tous les pays alentours" des zones touchées, a-t-il souligné dans un point de presse à Bruxelles. Limitrophe de la Guinée, le Mali a mis sous surveillance sanitaire lundi plus de 440 personnes, après avoir enregistré quatre morts sur cinq cas, tous liés à un homme et une fillette venus de Guinée. Après la France, les Etats-Unis ont étendu lundi leurs mesures de contrôle aux passagers des vols en provenance de ce pays. - "De grands concerts dans l'UE" - Les 17 millions restants dégagés lundi par la Commission européenne vont s'ajouter aux crédits jusque là débloqués en faveur des trois pays foyers de l'épidémie. Ils financeront le transport d'équipements, les éventuelles opérations de rapatriement des humanitaires étrangers et la formation de personnel soignant sur place, a précisé la Commission. La Commission a ainsi porté à 373 millions le total des fonds consacrés à la lutte contre Ebola après la mission sur place de M. Stylianides et du commissaire européen à la Santé, Andriukatis Vytenis. La contribution promise au total par l'Union européenne dépasse un milliard d'euros, mais nombre d'ONG, ainsi que la Croix-Rouge dénoncent des versements qui tardent à se concrétiser. Sur place, "la solidarité européenne est tangible, et non théorique", mais "plus doit être fait" pour "combler les vides et renforcer la coordination", a plaidé M. Stylianides devant le Parlement européen. Il a fait part de sa volonté d'organiser "une sorte de sommet" européen en ce sens, ainsi qu'une "réunion internationale" pour aider sur le long terme les pays touchés. Il a aussi plaidé pour la tenue "de grands concerts philanthropiques" dans les pays européens, pour collecter des fonds et sensibiliser le public. L'UE doit aussi faire pression sur les gouvernements des trois pays touchés pour une "meilleure coopération", en particulier "dans la zone rouge" de leurs frontières communes, "le point le plus dangereux". Alors que plus de personnel de santé est requis partout, "il faut distinguer entre les besoins" des trois pays, a souligné le commissaire chypriote.

