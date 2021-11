Monrovia (AFP). Libéria: Ebola est de retour, sept semaines après son éradication

Le virus Ebola a fait sa réapparition au Libéria, sept semaines après que le pays eut été déclaré exempt de l'épidémie, ont annoncé mardi les autorités libériennes. "Un nouveau cas d'Ebola a été enregistré dans le comté de Margibi, le malade est décédé et a été confirmé positif avant sa mort. Il a depuis été enterré", a affirmé le ministre adjoint de la Santé Tolbert Nyensuah. Les autorités ont identifié et placé en quarantaine toutes les personnes qui ont été en contact avec le patient décédé, a assuré le ministre à une radio locale, sans donner de chiffre, ni de détails sur la victime. "Nous enquêtons pour déterminer l'origine de ce nouveau cas. Nous demandons aux Libériens et à toutes les personnes vivant au Liberia de continuer de prendre des mesures préventives", a poursuivi le ministre. Voisins du Liberia, la Sierra Leone et la Guinée continuent de faire face à l'épidémie qui a déjà fait plus de 11.000 morts dans les trois pays. Le comté de Margibi où le cas d'Ebola a été enregistré est situé à l'est de Monrovia, assez loin des frontières de Guinée et de Sierra Leone. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), basée à Genève en Suisse, a été informée de la réapparition du virus, a indiqué son porte-parole à la presse.

