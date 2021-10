Patrick Fiori, le nouveau coach de "The Voice Kids"

Suite à une belle performance d'août à septembre derniers, "The Voice Kids" reviendra en 2015 avec une deuxième édition qui révélera de nouveaux jeunes talents. Aux côtés de Jenifer et de Louis Bertignac, les téléspectateurs apercevront l'année prochaine un nouveau coach, Patrick Fiori.

Le chanteur n'est pas complètement étranger à l'émission musicale de TF1 dans laquelle il était apparu en 2013, lors de la deuxième saison de la version adulte, afin d'épauler Garou. C'est d'ailleurs ce dernier que l'artiste remplacera.

La première saison de "The Voice Kids" a attiré une moyenne de 5,9 millions de téléspectateurs. La quatrième saison de "The Voice", version classique, sera quant à elle lancée début 2015. Pour le moment, seuls Jenifer et Mika sont assurés de reprendre du service.