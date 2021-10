Nîmes (AFP). Intempéries: le Gard rétrogradé en vigilance orange, nouvel épisode pluvieux attendu

Le Gard, placé vendredi en vigilance rouge aux pluies et aux inondations, a été rétrogradé samedi matin en vigilance orange par Météo France qui annonce cependant une nouvelle vague pluvio-orageuse intense dans ce département et dans cinq autres d'ici dimanche soir. Même si ce nouvel épisode orageux en moins d'un mois a été moins violent que les précédents, les sapeurs-pompiers du Gard ont procédé à 10 sauvetages et 57 mises de sécurité dans la nuit et cinq maisons inondées ont été évacuées. Le trafic SNCF entre Alès et Nîmes est interrompu et 4.000 clients d'EDF n'avaient plus d'électricité vendredi soir, selon la préfecture. Les départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Hérault et de la Lozère également concernés par cette nouvelle vague pluvio-orageuse intense, restent en vigilance orange et sont rejoints par le département du Var, selon Météo France. Pour les quatre premiers départements et le Gard, "la journée de samedi sera marquée par une accalmie générale sur le front des précipitations, avec tout au plus quelques averses orageuses résiduelles", mais "une nouvelle vague pluvio-orageuse intense est attendue dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche en journée", selon le dernier bulletin de l'institut. "Le Gard et l'Hérault seraient à nouveau les plus exposés", précise-t-il. Le Var est également placé en vigilance orange, pluies et inondations, en raison du bref passage attendu d'une ligne "orageuse" accompagnée d'une "forte activité électrique" et de fortes rafales "pouvant dépasser 80 km/h". La fin de l'événement pour les six départements est prévue au plus tôt dimanche à 21h00, selon Météo France. Le département du Gard, où les pompiers avaient procédé à des centaines d'intervention pour mettre à l'abri la population dans la journée de vendredi, a été encore le plus touché par les orages de la nuit. "L'orage a pris une activité électrique intense, il y a eu une dizaine d'incendies dus à la foudre dont trois maisons", dans un secteur allant d'Alès à Nîmes en passant par La Calmette, a indiqué à l'AFP le colonel Michel Cherbetian, commandant des opérations de secours au Codis du Gard. - Hélicoptères pour atteindre les habitants isolés - "Il nous reste 300 interventions à effectuer avant le retour à la vie normale, principalement du pompage", a souligné le colonel Cherbetian qui attend le renfort de la sécurité civile samedi pour appuyer les 590 sapeurs-pompiers mobilisés dans le département. La situation était cependant plus calme "sur le secteur d'Uzès, qui compte une trentaine de communes", a expliqué à l'AFP le colonel des pompiers, Joël Petit. "On n'a fait aucune sortie dans la nuit", a-t-il précisé. "Il n'y a pas eu de victimes hier (vendredi). Les hélicoptères permettent d'aller chercher les personnes dans les endroits difficiles et les résidents, en milieu rural, réagissent bien et s'entraident", a-t-il ajouté. La veille, de nombreuses écoles avaient été fermées et le ramassage scolaire avait été anticipé en raison des inondations. Quelque 150 élèves, bloqués, avaient même dû être pris en charge dans des établissements scolaires, à Nîmes et Uzès principalement. Les inondations ont également entraîné l'annulation du match amical de football entre Nîmes (L2) et l'Olympique Marseille (L1), une rencontre dont les recettes devaient en partie être reversées au profit des sinistrés des intempéries. Dans l'Hérault, la Lozère et la Drôme, la situation était calme samedi matin, selon les pompiers. "Sur la nuit, on a fait une vingtaine d'interventions concernant des inondations de caves, celles d'une ou deux chambres d'une maison de retraite dont les patients ont été relogés ailleurs dans l'établissement", ont indiqué pour leur part les pompiers de l'Ardèche. Plusieurs épisodes orageux ont frappé le sud de la France depuis le début de l'automne. Le premier du 17 au 18 septembre a fait six morts, dont quatre dans un camping de Lamalou-les-Bains (Hérault). En dehors de la zone en vigilance orange, de fortes pluies se sont également abattues dans le Gers, où elles ont provoqué une série d'accidents de la route qui ont fait deux morts et cinq blessés, selon la gendarmerie.

