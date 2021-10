Uzès (France) (AFP). Orages: journée calme, les autorités ne baissent pas la garde dans le Gard

Après une journée calme sur le front des intempéries pourtant annoncées dans le sud de la France, les autorités appelaient dimanche soir à "ne pas baisser la garde" en raison d'un épisode prévu "en fin de nuit". Météo France a rétrogradé dimanche soir le Gard de vigilance rouge à vigilance orange, comme l'Hérault un peu plus tôt. Le nombre d'interventions des pompiers dans les départements en vigilance a été très limité dans la journée: "Rien de marquant", a indiqué le Codis de l'Hérault, "une dizaine d'interventions d'épuisement (de pompage, ndlr)", a précisé celui de la Lozère. "La journée a été "calme", dit-on du côté du Gard où 544 pompiers restaient mobilisés. Rien non plus dans le Tarn, l'Aveyron, la Drôme et l'Ardèche. Néanmoins, la situation demeure "très critique" dans le Gard et les secours sont toujours "mobilisés", a indiqué dimanche soir la préfecture du département dont les établissements scolaires devaient rester fermés lundi. "Il serait très préjudiciable de baisser la garde", a ajouté la préfecture. L'épisode initialement prévu en fin d'après-midi et début de nuit est désormais attendu par Météo France en fin de nuit. "Nous restons extrêmement attentifs, extrêmement vigilants", a indiqué la préfecture, soulignant qu'il allait "continuer à pleuvoir" sur "des sols déjà gorgés d'eau depuis jeudi". Outre le Gard, neuf départements se trouvaient dimanche soir en vigilance orange pour les inondations, la pluie ou les orages : l'Hérault, le Tarn, l'Aveyron, la Lozère, l'Ardèche, le Vaucluse, la Drôme, les Bouches-du-Rhône et le Var. Les précipitations ont été limitées au massif des Cévennes et aux contreforts du Massif central. La faiblesse des précipitations, malgré l'état d'alerte maximale, a mis les nerfs de certains à rude épreuve. A Uzès, des commerçants se demandaient s'il n'y avait pas eu d'exagération et une "surmédiatisation de l?événement". "On n'a quasiment pas de clients parce que les autorités ont fait fermer toutes les terrasses de la grande +place aux herbes+, en disant que ça allait être l'apocalypse", déplorait dimanche un restaurateur uzétien. "On comprend le principe de précaution, mais hier aussi ils avaient annoncé le déluge et il ne s'est rien passé". - 'Trois gouttes d'eau' - "On sort un peu, quand même, parce qu'il n'y a eu que trois gouttes d'eau aujourd'hui (dimanche) sur le village. En revanche, il y a eu un défilé impressionnant de pompiers, y compris de Saint-Tropez, et on a trouvé que c'était quand même exagéré, franchement, alors qu'il faisait vraiment beau", s'étonnait dimanche soir Anne, une enseignante retraitée et son mari Pierre, venus dîner à Uzès depuis Collias, situé à 11 km. "La météo n'est pas une science exacte et les autorités se couvrent dans cette société qui devient tellement procédurière", ajoute-t-elle. "En revanche, EDF a bien travaillé toute la journée pour réparer les dégâts causés sur le réseau par les orages de vendredi", estime-t-elle. Dans le Gard, les orages, vendredi puis la nuit suivante, n?ont fait ni mort ni blessé mais causé d'importants dégâts. Entre Nîmes et Montpellier, le pont de la Laute, vieux de 150 ans, s'est écroulé au dessus du Vistre. Dimanche, les Gardois jouait au jeu des prédictions en regardant le niveau des rivières, notamment du Gardon. "Là, ça ne risque rien du tout. Il est descendu déjà", commentait du haut du pont Joliclerc, à Collias, au sud-est d'Uzès Armando, 60 ans, du village voisin de Marguerittes, après une courte averse ventée. Au cours des "dernières 24 heures il est tombé entre 100 et 200 mm sur l'axe des Cévennes", a précisé Météo France dans son dernier bulletin mais seulement "40 à 80 mm en plaine" dans le Gard et l'Hérault. L'organisme de prévision mettait toutefois en garde contre "les pluies orageuses" dans les départements placés en vigilance avec "des cumuls supérieurs à 100 mm" possibles dans la vallée du Rhône. Plusieurs épisodes orageux ont frappé le sud de la France cet automne. Le premier du 17 au 18 septembre a fait six morts, dont quatre dans un camping à Lamalou-les-Bains (Hérault).

