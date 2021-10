Nîmes (AFP). Intempéries: l'Hérault rétrogradé en orange, attente et doute dans le Gard

Après plusieurs heures de pluie dimanche, l'attente et la crainte du pire se mêlait au doute dans le département du Gard, toujours placé en "vigilance rouge" depuis samedi et où sont annoncés de nouveaux orages "intenses" alors que l'Hérault a été rétrograde en orange L'Hérault est passé de vigilance rouge à vigilance orange pluie-inondations car l'épisode "ne concerne que le nord du département et se décale vers l'Ardèche", a indiqué la préfecture. La Lozère, l'Ardèche, le Tarn et l'Aveyron restent en vigilance orange (pluie-inondations). La Drôme, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et du Var sont passés en vigilance orange face aux risques d'orages. Dans le Gard où la préfecture a annoncé la fermeture des établissements scolaires lundi et alors que le déluge est annoncé, les pluies n'ont commencé à se renforcer qu'en milieu d'après-midi. Et encore pas partout. Aussi, certains commerçants, comme à Uzès, se demandaient s'il n'y avait pas eu d'exagération et une "surmédiatisation de l?événement". "On n'a quasiment pas de clients parce que les autorités ont fait fermer toutes les terrasses de la grande +place aux herbes+, en disant que ça allait être l'apocalypse", déplorait dimanche un restaurateur uzétien. "On comprend le principe de précaution, mais hier aussi ils avaient annoncé le déluge et il ne s'est rien passé", a-t-il ajouté à l'AFP. A la caserne d'Uzès, le lieutenant-colonel Thierry Marc, responsable de secteur de 30 communes, patientait lui aussi. Avec ses 150 hommes. "Finalement, il semblerait que le phénomène soit attendu dans la deuxième partie de nuit, s'il a lieu", a-t-il indiqué en milieu d'après-midi. "Depuis ce matin, il n'y a rien du tout dans notre secteur. On se fie aux prévisionnistes météorologistes qui annonçaient une situation catastrophique sur le département mais ne pouvaient dire où". Des pluies sont tombées sur le nord du Gard et les eaux du Gardon ont enflé. Mais sans danger pour l'instant, selon Carlos Zaglia du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis). Du haut du pont Joliclerc, à Collias, au sud-est d'Uzès, des Gardois venaient jeter un oeil dimanche après-midi sur le Gardon: "Là, ça ne risque rien du tout. Il est descendu déjà", commentait Armando, 60 ans, du village voisin de Marguerittes, après une courte averse ventée. - "nos yeux scrutent les radars" - Dans son dernier bulletin, Météo France a confirmé l'arrivée de l'épisode avec des "pluies orageuses qui devraient se renforcer nettement dans l'après-midi ou la soirée et seront particulièrement abondantes sur le nord du département". Avec des cumuls de 200 à 300 mm sur les Cévennes. Soit "un nouvel épisode intense" jusqu'à lundi à la mi-journée. Dans le Gard, les orages, vendredi puis la nuit suivante, n?ont fait ni mort ni blessé mais causé d'importants dégâts. Entre Nîmes et Montpellier, le pont de la Laute, vieux de 150 ans, s'est écroulé au dessus du Vistre. Un spectacle pour une foule de curieux. "Nos yeux scrutent les radars. La situation évolue d'heure en heure. On pensait avoir le début du gros épisode en début d'après-midi, mais il viendra plus tard", explique le colonel Michel Cherbetian, patron des secours gardois. Il a à sa disposition "544 sapeurs pompiers, soit 35 groupes d'interventions, dont 31 sont des renforts de tous les départements, d'ores et déjà prépositionnés" et "263 autres conservés en réserve dans les casernes", sans compter 60 hommes qui peuvent aller dans le Gard ou l'Hérault selon les besoins. Quatre hélicoptères de la Sécurité civile sont aussi sur le qui-vive, tout comme, pour la première fois, un Puma capable d'évacuer 18 personnes dans une nacelle. Selon Vigicrues, plusieurs cours d'eau se font menaçants dans le Tarn et l'Aveyron : le Haut Tarn, ainsi que le système Dourdou, Sorgue, Rance. Dans le Gard, tous les cours d'eau sont en vigilance orange, sauf le Rhône. Dans l'Hérault, l'amont du fleuve Orb menace et a été placé en vigilance orange, rejoignant l'Hérault amont et le Lez. "Les cours d?eau sont toujours très hauts et les sols gorgés d?eau", a rappelé le capitaine Olivier Hayez, du Codis de l?Hérault. Autre élément à prendre compte: la mer est annoncée forte et risque d'empêcher les fleuves de se déverser. Plusieurs épisodes orageux ont frappé le sud de la France cet automne. Le premier du 17 au 18 septembre a fait six morts, dont quatre dans un camping à Lamalou-les-Bains (Hérault).

