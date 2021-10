Paris (AFP). Inondations: alerte orange levée dans le Gard, l'Hérault et la Lozère

L'alerte orange inondations, pluies et orages a été levée dans le Gard, l'Hérault et la Lozère mais maintenue dans l'Ardèche, la Drôme, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse, a indiqué lundi matin Météo-France. "Les départements du Gard, de l'Hérault et de la Lozère passent en vigilance météorologique jaune uniquement pour les orages encore possibles aujourd'hui", précise Météo-France dans son bulletin de 06h00. "Pour les autres départements, les prévisions sont confirmées" et donc la vigilance orange est maintenue, toujours de même source. "Il continue de pleuvoir de façon atténuée sur l'Ardèche. Au cours des dernières 24 Heures on à relevé 316 mm d'eau à Barnas, 294 à Montpezat-sous-Bauzon. De forts orages sont actuellement observés entre les Bouches-du-Rhône et le Var avec une intensité de l'ordre de 20 mm/h et de la grêle", indique Météo-France. La fin de l'évènement est prévu pour lundi 16h00. Après une journée très calme, la nuit de dimanche à lundi a été "globalement calme", selon les pompiers des différents départements.

