Sortir dans le Calvados : mercredi 8 octobre

Jusqu'à demain à Caen, rendez-vous de 11h à 17h dans l'Aula Magna pour participer à des ateliers interactifs et récolter de nombreuses informations pratiques. Aujourd'hui c'est éco'gestes, environnement, économies et demain mon alimentation et activité physique avec le SUAPS.



Jeudi, c'est la nuit des étudiants du monde à Caen. Ça commence à 12h avec une pause déjeuner au CROUS suivi d'une pause électronique à la maison de l'étudiant et d'un quizz. Rendez-vous pour un goûter place Saint-Sauveur avant de passer une longue nuit au Cargö pour aller applaudir "Pop the Fish" et "Team Selleck" dés 20h30.



Tout ce week-end, se tient au Centre de Congrès, le 62ème tournoi international de la meilleure tripe à la mode de Caen. Rendez-vous samedi et dimanche, l'entrée est gratuite.