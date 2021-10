Sortir dans le Calvados : jeudi 23 octobre

Jusqu'à samedi assistez au Festival Nördik Impakt à Caen. Véritable rendez-vous des cultures numériques et indépendantes, vous pourrez retrouver des artistes de renommée nationale et internationale. Retrouvez la programmation complète sur tendanceouest.com



Le Paléospace de Villers-sur-mer vous propose une «Nuit des Squelettes» pour s'amuser et se faire un peu peur. Tout au long de la soirée, des animations seront proposées pour les enfants de 5 à 12 ans autour du thème des squelettes et de la Paléontologie. Rendez-vous demain de 18h30 à 22h.



Pendant les vancances de la Toussaint, le château de Crèvecoeur-en-Auge est ouvert. Venez le visiter et découvrez des expositions aux thèmes variés. Profitez en famille de l'espace enfants dans le logis et allez cueillir les pommes dans le verger. L'entrée est à 7€ pour les adultes, 5€ pour les 7 à 18 ans et les étudiants et c'est gratuit pour les moins de 7 ans.