Sortir dans le Calvados : mercredi 22 octobre

Le Festival continu jusqu'à samedi à Caen. Aujourd'hui assistez au spectacle Rick le cube et les mystères du temps à la MJC du chemin vert, c'est à 14h30 et à 16h30. Et ce soir venez au Zénith voir de la danse, avec le spectacle Robot de la danseuse, chorégraphe et actrice espagnole Blanca Li à 20h30.



Découvrir et rencontrer les animaux, un grand classique qui a toujours autant de succés auprès des petits et des grands. Les zoos du Calvados : Jurques et Cerza sont ouverts tous les jours pendant les vacances scolaires. Pensez aussi aux visites de fermes. A Campeaux visitez la ferme laitière du Hutrel et à Douvres la Délivrande caressez les lapins angora. Plus d'infos sur www.calvados-tourisme.com



C'est un un groupe phare du Bessin qui débranche le micro, les Blues Devils vous propose d'assister à leur concert d'adieu spécial 10 ans ce samedi à l'auditorium de Bayeux. Les Blues Devils à suivre sur Facebook et surtout à voir en live pour leur dernier concert.