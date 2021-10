Les journées du bien-être à Granville

Organisées par l'association AAPEL (Aide à la Promotion Economique Locale), le salon du bien-être ouvre ses portes les samedi 11 et dimanche 12 octobre, salle de Hérel de 10h à 20h, l'entrée est à 3€.

Au programme plus de 50 exposants qui vous feront découvrir des solutions bien-être. Plusieurs ateliers et conférences vont animés le salon sur des thèmes variés, le 14 octobre avec Jacques Prunier et le 15 octobre avec Henri Joyeux, salle de Hérel.

Le programme complet ICI

Ecoutez, Géraldine, membre de l'organisation.