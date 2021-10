Sortir dans le Calvados : jeudi 2 octobre

Le Normandie Transpaddle 2014 c'est tout ce week-end entre Caen et Ouistreham. C'est une grande course nationale de Stand Up Paddle organisée par l'association Gliana. Démonstrations et prologue le samedi et course de plus de 12km le dimanche. Plus d'infos sur www.transpaddle.org



L'association falaisienne «La huitième source» organise le salon forme et bien-être samedi et dimanche à Versainville. Une douzaine d'exposants vous proposeront leur savoir-faire, leurs conseils, leur ateliers et leur conférence. C'est de 10h à 18h, l'entrée est gratuite.



Samedi, c'est le 7ème Gratiferia, un marché 100% gratuit qui se tiendra à la Maison de quartier au Chemin Vert à Caen. Apporter les objets dont vous ne vous servez plus comme des vêtements, de la vaisselle, des jouets ou encore des livres. Rendez-vous de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.