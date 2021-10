Sortir dans le Calvados : vendredi 26 septembre

Ce samedi, c'est le coup d'envoi de la deuxième édition de la fête des Normands avec Tendance Ouest. Venez fêter comme il se doit la Normandie et les normands en participant aux diverses animations !

La fête des Normands, ça démarre ce samedi partout en Normandie et avec Tendance Ouest le programme complet à retrouver sur fêtedesnormands.com



Par exemple, « Manger bio et local, c'est l'idéal ». Les agriculteurs bio et les magasins spécialisés vous attendent jusqu'à dimanche : fermes ouvertes, dégustations gourmandes, balades gustatives, traite des animaux, animations sur les marchés et les points de vente spécialisés… Tout ça dans le cadre de la fête des normands.



Dès aujourd'hui et jusqu'au 6 octobre c'est la Foire de Caen, sur le thème du cirque.

Samedi, vivez une journée au rythme de la Foire de Caen sur Tendance Ouest.

Découvrez toute la journée: les coulisses, le programme, les événements de la Foire 2014 en direct sur Tendance Ouest et tendanceouest.com de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.

