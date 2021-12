La carrière de Robbie Williams débute en 1991 avec le boys band Take That.

Malgré le succès (huit titres classés numéro un au Royaume-Uni), Williams ne s'adapte pas au reste du groupe. Il adopte un style "canaille" qui tranche avec l'image de gentil garçon qui lui est associée et veut afficher un côté rebelle à la manière de Liam et Noel Gallagher du groupe Oasis. Il lui est alors demandé de quitter le groupe le 16 février 1995. Pour casser son image de popstar, il décide de rejoindre les frères Gallagher sur la scène du festival rock de Glastonbury. La rencontre entre Robbie et les superstars de la britpop fait la une des journaux. Robbie devient un proche du groupe et tombe vite dans une spirale de drogues et d'alcool. Robbie attend que Noel Gallagher lui passe des chansons qui lui permettaient de démarrer une carrière solo mais rien ne se fera.

Il s'ensuit une longue bataille avec la drogue et l'alcool durant laquelle il prend rapidement jusqu'à seize kilogramme et apparaît souvent en public dans un état lamentable.

Le 26 juin 1996, Robbie Williams entame sa carrière solo avec la reprise de Freedom de George Michael. Après une cure de désintoxication, il sort un second single en 1997, Old Before I Die. Ces deux titres furent classés numéro deux au Royaume-Uni et préparent le terrain à son premier album solo , qui reçoit malgré tout un accueil mitigé.

Et puis après... beaucoup de succès !

