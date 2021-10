"Candy", le nouveau single de Robbie Williams

Robbie Williams n'avait pas sorti de nouvelle galette depuis 2009 et "Reality Killed the Video Star". Aujourd'hui les projets du chanteur britannique refont surface, son prochain album "Take The Crown" arrivera chez les disquaires le 5 novembre sous le label Baclay. La sortie de l'album concordera avec le début d'une nouvelle tournée dont quelques dates ont déjà été dévoilées en Angleterre.

Il a choisi de défendre son disque avec un premier extrait intitulé "Candy", sur un rythme très pop signé Gary Barlow. Le clip a été tourné le mois dernier dans la banlieue de Londres et encore une fois, le chanteur sait montrer qu'il a beaucoup d'humour.