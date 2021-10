"Looking Hot" le dernier single de No Doubt

Cela faisait onze ans que le groupe californien n'avait pas sorti de galette. De son côté Gwen Stefani en avait profité pour se lancer en solo avec le succès qu'on lui connait aujourd'hui avec notamment "The Sweet Escape" ou encore "Rich Girl".

Cette année elle revient accompagnée de ses acolytes, ils forment ensemble les No Doubt et vont tenter de se frayer un chemin dans les charts avec leur sixième album "Push and Shove" prévu le 24 septembre dans les bacs.

La chanson "Push And Shove" a été dévoilée le mois dernier pour en assurer la promotion et c'est "Looking Hot" officialisée par Interscope qui prendra prochainement le relais.