Pitbull et Christina Aguilera "Feel This Moment"

Pitbull continue de laisse filer des bribes de son dernier album "Global Warming" et après "Don't Stop The Party" dévoilé en vidéo récemment, il propose désormais "Feel This Moment" avec la participation de Christina Aguilera. Une sorte de coup de pouce pour promouvoir en parallèle la sortie de "Lotus", la nouvelle galette de la chanteuse de "You Lost Me".

Inutile de dire que ce single risque fortement de se transformer en futur hit d'autant plus que cette piste provient d'un sample du célèbre "Take On Me" signé du groupe A-ah.