Sortir dans le Calvados : vendredi 19 septembre

Tout ce week-end assistez au festival Cidre et Dragon à Merville-Franceville.

Durant 2 jours, plongez au coeur de la Fantasy et du monde imaginaire avec beaucoup d'activités.

Le festival cidre et dragon, c'est tout ce week-end à Merville-Franceville, toutes les infos à retrouver sur cidreetdragon.eu



La 25ème édition de la Journée du Cheval aura lieu ce dimanche 21 septembre.

Venez découvrir la vie au club grâce à plusieurs activités proposées. Visite des installations équestres, initiation gratuite sur poney et/ou cheval, démonstrations équestres... il y en aura pour tous les goûts. La liste des clubs participants est à retrouver sur journeeducheval.ffe.com



Demain à Vire, dans le cadre de la semaine Européenne de la mobilité, de nombreuses animations se regrouperont dans un village de la mobilité dans le centre ville de Vire.

Le matin (10h à 13h sur réservation) Visite guidée de la Ville en Gyropode avec l'Office de Tourisme. Toute la journée : transports en commun, éco-mobilité, e-mobilité, mobilité réduite, vélo électrique, VTT, Rollers, parcours de maniabilité vélo, jeux des distances, simulateur 2 roues, balade en calèche(visite guidée de Vire avec l'Office de Tourisme), voitures électriques, animation caisse à savon miniature (initiation et courses inscription gratuite), espace jeux, stand maquillage... et à partir de 18h, soirée marché nocturne avec produits bio et valorisation circuits courts. Apéro concert, ambiance pop, reggae, variété française et un DJ pour clôturer la soirée.

