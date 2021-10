Sénatoriales : "un contexte politique particulièrement inquiétant", pour Marie-Jeanne Gobert

Entourée de Pierre Mouraret, maire de Dives-sur-Mer et aussi vice-président du Conseil régional (Front de gauche), de Jocelyne Ambroise, maire adjointe de Colombelles (Divers Gauche), de Gérard Leneveu, maire de Giberville et conseiller communautaire (PCF) et de Michelle Perraud, maire adjointe de Fleury-sur-Orne (Divers Gauche), Marie-Jeanne Gobert est la seule tête de liste féminine de cette élection.

« C'est une élection qui revêt une importance majeur dans un contexte politique particulièrement inquiétant », note Marie-Jeanne Gobert. L'ancienne élue de la Ville de Caen fait de la réforme territoriale son cheval de bataille. Ecoutez-là :

Si l'union avec les socialistes n'a pas été possible pour ses élections, contexte national oblige, Marie-Jeanne Gobert se défend d'incarner « la vraie gauche ». Ecoutez-là :