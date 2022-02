Caen. Lilian Bellet, chef de file du PCF pour les municipales 2020

Lilian Bellet sera le chef de file du Parti communiste français (PCF) à Caen (Calvados), pour la campagne des élections municipales de mars 2020. Ce travailleur social âgé de 31 ans, élu d'opposition à la mairie depuis 2015, appelle au rassemblement "de toutes les forces de gauche" pour constituer une liste.

"Personne ne peut gagner seul"

"Nous sommes déjà inscrits dans cette démarche, à travers notre participation au collectif Caen en Commun qui propose des ateliers thématiques", précise le militant. Le PCF espère organiser une table ronde sur le sujet avec les différents partis de gauche et collectifs citoyens (PS, liste écologique et citoyenne, Génération.s, Citoyens à Caen…), avant la fin du mois. "L'objectif est d'avoir une expression publique commune à la sortie. Personne ne peut gagner seul, on espère que chacun prendra la mesure de sa responsabilité". Récemment, un sondage Ifop commandé par Les Républicains donnait effectivement le maire sortant Joël Bruneau gagnant dans différents cas de figure.

A LIRE AUSSI.

La primaire de la droite et du centre, mode d'emploi dans l'Orne

La bataille est lancée pour les municipales 2020

Les Corses aux urnes pour élire une collectivité unique inédite

Trois ministres quittent le gouvernement, Griveaux et Mahjoubi visent Paris

Européennes: les candidats jettent leurs dernières forces dans la bataille