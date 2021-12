Caen. Municipales : Xavier Le Coutour appelle au rassemblement avec Citoyens à Caen

À 51 ans, Xavier Le Coutour, ancien maire adjoint de Caen (Calvados) lors du mandat de Philippe Duron de 2008 à 2014 et président de Citoyens à Caen est candidat pour les élections municipales de 2020. Engagé à gauche, il appelle les autres mouvements de ce parti à se rassembler en vue du 15 et 22 mars prochain. "Il faut construire un projet avec le PS, le PC ou encore Europe Écologie les Verts. Et ce le plus vite possible, c'est la plus grande difficulté. Pour cela, on met derrière nous les questions d'ego ou les choix de tête de listes".

Pour contrer la droite et la réélection éventuelle de Joël Bruneau en tant que maire de Caen qu'il juge "sans grandes perspectives", Xavier Le Coutour et les autres membres de Citoyens à Caen ont décidé d'articuler leur projet autour de deux grands axes.

"Arrêter d'aller vers l'inconnu"

"La première chose est de rétablir la priorité du service public au service du citoyen dans les quartiers, non pas en faveur des forces économiques et financières. Le second axe est de donner un coup de fierté à Caen et son agglomération", explique-t-il, sans épargner l'actuel maire de Caen.

En prenant de l'avance en faisant du porte à porte, Citoyens à Caen ont fait part de plusieurs revendications de la part des citoyens. "Beaucoup ont l'impression d'être abandonnés. Je ne dis pas que la ville de Caen ne fait rien mais elle ne donne pas de direction très nette", ajoute Xavier Le Coutour.

"Il faut redonner des perspectives à la ville" Impossible de lire le son.

À six mois des élections, des sujets comme l'éducation, la culture, le développement durable, le monde économique seront abordés avec les citoyens lors de réunions. "Ce qui nous importe c'est de relancer une dynamique avec les autres partis de gauche. Aucun domaine n'est épargné par la nécessité d'une réflexion partagée", conclut-il.

