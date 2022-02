Caen. Municipales 2020 : Joël Bruneau en tête d'après un sondage IFOP

Un deuxième mandat pour Joël Bruneau ? C'est en tout cas ce qu'indique un sondage IFOP (Institut français d'opinion publique) réalisé pour les Républicains (LR) au mois d'août 2019, et disponible sur le site de la commission des sondages. Le maire sortant de Caen (Calvados) arriverait en tête.

Au premier tour, Joël Bruneau remporterait 44 % des intentions de vote, ce qui le placerait en bonne première position avec l'hypothèse de la présence d'une liste la République en marche (LREM). Toujours d'après le sondage, le challenger serait Rudy L'Orphelin d'Europe écologie les verts (EELV) avec 22 % d'intention de vote. À noter que début octobre, le parti écologiste a désigné un binôme en tête de liste, Rudy L'Orphelin et Alexandra Beldjoudi. Reste donc à savoir lequel des deux mènera la liste. Un score élevé pour les écologistes, dans la lignée des élections européennes de mai dernier où plus de 18 % des voix étaient pour EELV à Caen.

Une tendance confirmée

Le Panel a dû répondre une seconde fois à la question : "si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des élections municipales pour élire votre maire, ici à Caen, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?", avec l'absence cette fois-ci d'une liste LREM. Les résultats varient peu, puisque Joël Bruneau est toujours donné en tête à 45 %, suivi de Rudy L'Orphelin à 23 %.

La tendance se confirme au second tour. Avec l'hypothèse de trois listes, dont une liste d'union de la gauche, une liste du rassemblement national (RN) et la liste de la majorité municipale pour le second tour, Joël Bruneau obtiendrait 53 % des voix, l'union de la gauche 39 % et 8 % pour le RN.

Deuxième hypothèse, toujours triangulaire, avec une liste LREM à la place du RN, les résultats sont similaires : Joël Bruneau en tête à 52 %, suivi d'EELV à 37 %.

