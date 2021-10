Sortir dans le Calvados:jeudi 18 septembre

Ce soir participez à la 3ème édition de la Freshers Night au Cargö à Caen. Retrouvez pour l'occasion en concert Beach Youth Novembres et un Dj de la région. La Freshers Night c'est ce soir au Cargö à Caen à partir de 20h00, Tarif Libre.



Ce week-end, c'est PAN! à La Fermeture éclair à Caen ! Un festival mêlant jazz, musiques improvisées, poésie sonore, danse, ciné concert, et spectacle jeune public. Venez fêter la fin de l’été entre amis ou en famille. Infos à retrouver sur www.cjbn.fr



Omaha Beach Trails & Randos, c'est ce samedi à Laurent-sur-Mer. C' est une course pédestre disputée sur sentiers et chemins balisés, courue sur plusieurs parcours compétitifs de 7, 14 et 28 kms avec départ et arrivée face au monument des "Braves" de Saint-Laurent sur Mer .

Pour cette 5ème édition, vous retrouverez également les 3 parcours de randonnée et marche nordique : 7, 14 et 28 kms. Toutes les courses et randonnées sont ouvertes à toutes et tous, licenciés ou non. Elles sont organisées par EOLIA Normandie sous l'égide de l'Intercommunalité de Trévières. Plus d'informations: www.omaha-beach-trail.com

