Sortir dans le Calvados: mardi 16 septembre

Depuis lundi et jusqu'à samedi, place à la 1ère édition de la semaine de la mémoire organisée par l'observatoire B2V des mémoires et ses partenaires. De nombreuses animations pour tous les publics seront proposés.



Ce soir, avant-première à l'UGC ciné cité de Mondeville. Venez voir avant tout le monde « Bon rétablissement » de Jean Becker avec Gérard Lanvin, Fred Testot et Jean-Pierre Daroussin. Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec une jambe dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien trempé rêvant de silence et de solitude, voilà que le monde s’invite à son chevet. Il assiste alors impuissant à la valse quotidienne des médecins, infirmières et personnels hospitalier, puis de ses proches dont son frère Hervé. Au fil de rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre reconsidère certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Et, contre toute attente, ce séjour à l’hôpital finit par ressembler à une renaissance. C'est à 20h à Mondeville.





A l’occasion des journées européennes du patrimoine et de la journée

internationale pour la paix et la réconciliation, la Ville de Caen, accueille du

16 au 21 septembre 2014 dans le prolongement des JEM, le programme

interculturel, péri-éducatif « aimez ces aires, aimez ces airs... ».

Cette manifestation humaniste, militante, sociale et solidaire dédiée aux

charismatiques personnages du 20ème et 21ème siècles, que sont entre autres :

Jean Jaurès, Nelson Mandela, Miles Davis.. et s’inscrit dans le cadre d’un projet itinérant. Rendez-vous dès aujourd'hui au Sépulcre à Caen.