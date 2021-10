Sortir dans le Calvados: vendredi 12 septembre

Demain, place à la 8ème édition du festival « rêve en rythme » au Brévedent, entre Lisieux et Pont l'évêque.

Rendez samedi à partir de 18h au castel camping du brévedent pour voir tous les groupes.





Après l'éclatante victoire des Bleus contre l'espagne, venez soutenir les normands ce vendredi à 20h, du Caen Basket Club qui reçoit Quimper (N1M) à Giberville, en match préparatoire.





Et puis du sport aussi avec une course à pied, des randos VTT, du kayak, de la randonnée... mais aussi concerts pétanque , feux d'artifice ! Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon week-end à Louvingy pour la fête Saint Côme. Rendez-vous demain de 14h à 21h 45 et dimanche de 8h30 à 17h, c'est gratuit.