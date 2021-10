Sortir dans le Calvados: jeudi 11 septembre

Ce samedi participez à la deuxième édition de Troc' Tes vinyls à la Station à Caen. Du rock, du hip hop, du reggae, de la funk...Profitez de cette journée pour partager, écouter et discuter de vos vinyls préférés... La deuxième édition de Troc' Tes Vinyls c'est samedi de 11h00 à 16h00 à la Station à Caen...et c'est gratuit !



Samedi soir, profitez d'un pic-nic littéraire et musical. A côté de l'incontournable Chapelle St Vigor de Saint Martin de Mieux , venez découvrir un lieu magique. Découvrez des livres coup de coeur et profitez de l'ambiance musicale avec Nérac.

Amenez votre nourriture et sur place seront disponibles des boissons : Thé café, soda. Rendez-vous dès 19h.





Dimanche, à quelques jours des championnats du monde de kayak polo, venez découvrir la discipline à Thury Harcourt. Basket, foot, hockey, rugby, tennis de table, judo, gymnastique, cyclisme, course d'orientation, tir à l'arc, tennis, char à voile ou encore aviron… 14 équipes , issues de ces 4 disciplines sportives, s'initieront à la pratique du kayak-polo sur le site du Traspy. Vous y croiserez des joueurs du Stade malherbe Caen, les basketteuses de Mondeville ou les drakkars de Caen par exemple. Rendez-vous de 14 h à 18 h pour voir le tournoi, démonstrations, initiations, dédicaces et animations.