Toujours plus de succès pour La Mondevillaise

Un nombre au-dessus du but fixé : ''On espérait 2000 inscriptions'', se remémore ainsi Charlotte Fournajoux, membre de l'organisation. Comme chaque année ''une partie des montants des inscriptions est reversée à l'antenne caennaise de la lutte contre le cancer'' pour un total record de 7149€, soit quasiment 2000€ de plus que l'année dernière ! Dès 9h30, une heure avant le départ, des dizaines de participantes étaient déjà présentes pour une matinée dans la bonne humeur, de la séance de zumba animée par Marion Cherriere à une remise des prix récompensant les trois premières de chaque catégorie, le déguisement le plus original salué par Tendance Ouest, et un hommage à Susan, doyenne de l'épreuve à 85 ans.