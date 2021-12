"Un maximum de femmes" attendues à la Mondevillaise

Pourquoi avoir choisi Mondeville 2 ?

“A Caen, il existe déjà la Rochambelle et nous ne souhaitions pas faire concurrence à cet événement. Nous avons ainsi choisi un autre site et une autre période de l’année. Par ailleurs, le site se prête parfaitement à ce genre d’événement puisque nous pouvons accueillir sur le parking de Mondeville 2 un maximum de femmes.”

Côté programme ?

“Dès le mercredi 4 septembre, il sera possible de retirer les dossards, tout comme le vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Le jour J, le dimanche 8 septembre, l’accueil se fera à partir de 8h30. Un échauffement collectif sera proposé à partir de 10h, avec un départ 30 minutes plus tard. La fanfare de Mondeville sera présente dès 9h et jusqu’à la remise des prix à midi.”

A qui est reversée la somme collectée ?

“Tout va au Comité du Calvados de la Ligue nationale contre le cancer.”

Pratique. Inscriptions au 02 35 41 54 43. Visitez le site de La Mondevillaise.