Plus de 500 femmes à la Mondevillaise

"Sur les 580 inscrites, 520 filles ont passé la ligne d'arrivée, indique l'un des organisateurs Vincent Douchet. La météo nous a un peu gênés, alors qu'elle n'a pas été si mauvaise que ça." Dans une ambiance chaleureuse, rendue festive par la présence de la fanfare de Mondeville et un échauffement collectif aux rythmes de la zumba, marcheuses et coureuses se sont côtoyées sur des parcours de 4 et 8 km. Le cadre de l'épreuve, dont le départ a été donné du centre commercial Mondeville 2, a laissé certaines participantes sur leur faim.

Modifications à prévoir

"On a des grosses contraintes liées au site, reconnaît Vincent Douchet. On va travailler sérieusement sur ce sujet en vue de la prochaine édition. Il y aura pas mal de changements." En plus de rendre le parcours plus attractif, La Mondevillaise s'attachera à reverser davantage de fonds à la Ligue contre le Cancer, partenaire de l'événement.