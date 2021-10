JEM 2014 : La scène normande en clôture du Alltech Music Festival !

Samedi 6 septembre, en guise de clôture des JEM, le meilleur de la scène normande se produira à partir de 19h au Village des jeux équestres mondiaux. Au programme, vous pourrez retrouver Malo, Granville, les Lanskies, Fakear et Superpoze.

Malo'



Le jeune Malory Legardinier alias Malo' est issu de Caen mais il a puisé dans ses voyages, notamment en Australie, pour composer. Connu du public pour son duo « Paradise » avec la belge Noa Moon, le jeune caennais a déjà à son actif un riche et prometteur parcours musical.

Granville

Tirant son nom de la ville manchoise, Granville, formation caennaise, surfe aussi bien sur la pop des Drums et de Best Coast, que sur le Yéyé de Françoise Hardy. Ils mettent les voiles en direction des plages californiennes, mais aussi de celles de Normandie, dans un décors digne des plus beaux films de la Nouvelle Vague. Gorgé de soleil et de mélancolie sautillante, le groupe fait donc une pause dans sa composition, en nous faisant le plaisir de remonter sur scène.

The Lanskies

Guidé par Lewis Evans, un leader vocal tout droit venu de Liverpool, ce groupe flirte justement avec des sonorités british post-punk puisant aussi bien dans la new wave des New Order, que dans le rock indé des Strokes ou encore le mathrock des Foals ou des français de Sarah W Paspun, tout en y ajoutant une patte hip hop comme sur l'énergique.

Superpoze et Fakear