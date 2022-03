Jeux Équestres Mondiaux : Focus sur la soirée concert 100% caennaise !

Ce samedi 30 août, le Alltech Music festival propose une soirée concert entièrement dédiée à la scène caennaise au village des jeux.

Casseurs Flowters

L'artiste normand OrelSan est au top cet été avec des performances scéniques à en éblouir plus d'un. En effet, avec Gringe, le duo déjanté forment les Casseurs Flowters depuis 2000. Les artistes dévalent l'asphalte pour rejoindre la scène des plus grands festivals de France. Artiste de qualité, en pleine mouvance de cette génération connectée. Les Casseurs Flowters symbolise le renouveau dans le rap, une singularité, un humour percutant. Dernier opus sorti fin 2013, l'album est disque d'or en seuleument quelques mois. Et pour cause, les tubes s'enchaînent "Regarde comme il fait beau dehors", "Fais les backs", "Change de pote" illustrés par des clips drôles, efficaces.

Bref, comme le dit OrelSan : "Basse Normandie 14000 tu sais où j’habite, "J'viens de Caen ças'entend j'ai l'accent Bas-Normand

Oldelaf

D'origine normande et de retour avec son dernier opus "Dimanche", Oldelaf relate à travers 16 titres les thèmes de la nostalgie, de l'amour mais aussi des sujets sérieux comme la violence conjugale. Situé entre deux univers, un brin variété un zeste d'humour, Oldelaf sait traiter des problèmes du quotidien tout en gardant le sourire. "Dimanche" pourquoi ce titre ? C'est un clin d'oeil à cette mélancolie dominicale que l'on connaît tous.

Ce samedi 30 août soirée 100% caennaise au village des jeux équestres mondiaux à Caen.