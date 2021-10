JEM 2014 : Revivez les moments forts du concert de clôture du Alltech Music Festival en images

Samedi 6 septembre, en guise de clôture des JEM, le meilleur de la scène caennaise s'est produit au Village des Jeux Equestres Mondiaux.

Cette soirée a offert une programmation régionale riche et attrayante. Sur scène se sont succédés à partir de 17h Malo', Granville et le groupe saint-lois The Lanskies. La soirée qui était déjà bien animée s'est terminée sur l'excellente prestation des deux jeunes prodiges du beat-making, Superpoze et Fakear, qui ont enflammé la foule, clôturant avec beauté le Alltech Music Festival. Revivez les moments forts du concert de clôture en photos.