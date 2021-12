Deux artistes caennais sur la nouvelle compilation de La Fine Equipe

Après deux premières compilations qui rassemblaient de très beaux noms comme Hoosky ou Mr.Hone, les quatre beatmakers marseillais de La Fine Equipe, ont dévoilé leur nouvelle compilation Boulangerie 3. Au cœur de ce troisième chapitre musical, on retrouve notamment deux délicieux artistes de la scène régionale bas-normande : Superpoze et Fakear.

Ces deux jeunes prodiges caennais du beatmaking marqués par une ascension fulgurante ces dernières années, manient tous deux avec génie leur MPC. Théo, aka Fakear, et Gabriel, aka Superpoze, nous entraînent planer au cœur de contrées musicales éloignées, plus exploratrices et orientales chez le premier, et plus nerveuses et bestiales chez le second. Dans cette nouvelle compilation de La Fine Equipe, ils nous offrent deux morceaux envoûtants et voyageurs : Cheese Naan pour Fakear et Perles de tapioca pour Superpoze.