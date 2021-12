Granville et The Lanskies à Rock en Seine

Quelle belle surprise de découvrir parmi les 24 nouveaux le groupe The Lanskies puis celui de Granville! Le Normandie sera donc bien représentée cette année à Rock En Seine!



Ils partageront l'affiche de grands noms tels que Placebo, Greenday, Foster The People, Noel Gallagher, Bloc party ou encore Ed Sheeran.



"The Lanskies : Formé en 2006, Les petits Princes de la Hot-Wave dépoussièrent les années 80 avec une force et une arrogance qui n’ont d’égal que certains soirs d’ivresse à Liverpool. Leur énergie est basée sur des rythmiques de la vague post-punk, auxquelles s’ajoutent des guitares mélodiques et percutantes."

"Granville vous invite à embarquer dans sa Delorean musicale, le convecteur temporel réglé sur les sixties."



Plus d'infos sur : rockenseine.com