Sortir en région : mardi 5 août

Dans la Manche

Tout au long de l'été découvrez le Skimboard sur la Côte normande avec le Skim School Tour 2014. Des initiations, des démonstrations et des animations gratuites. Prochaines étapes aujourd'hui à Donville les Bains et demain à Hautteville sur mer. La tournée Skim School Tour c'est avec Tendance Ouest.

Dans le Calvados



Les Sables animés c'est samedi et dimanche sur les plages de Caen la mer. Ce sont plus de 30 animations pour toute la famille qu'elles soient sportives, culturelles, de divertissement ou encore écocitoyennes. C'est gratuit, retrouvez le programme complet du week-end sur www.sables-animes.com



Le 1er cirque de Normandie, le cirque Borsberg continue sa tournée dans la région. Cette semaine le rendez-vous est donné sur le terrain du Gold Beach à Asnelles. Toute la semaine des ateliers sont proposées sous le chapiteau. Demain et samedi, spectacle des enfants à 18h30, représentation du cirque jeudi à 20h et dimanche à 15h.

Dans l'Orne

Concerts gratuits, tous les dimanches du mois d'août à 21h sur la place du Vivier à Sées, dans le cadre du rendez-vous «Les dimanches au bord de l'Orne». Cette semaine, soirée chants de marins, avec Marée de Paradis. Patrick Denain, Laurent Barray, Philippe Gibaux et Daniel Dénécheau feront découvrir ou redécouvrir au public sagien leurs chants de marins, venus de toute la Normandie : clippers et baleiniers du Havre, terreneuvas fécampois et granvillais.