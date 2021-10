Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 22 mai

MANCHE

Samedi 27 mai 2017, Denis Dugouchet vous propose de partager son challenge vélo… Il souhaite parcourir 500km en 24h00. Le circuit démarre au marché couvert de Sainte Mère Église, et passe notamment par Beuzeville-au-Plain. Le circuit est sur route ouverte et Denis vous invite à venir l'encourager et faire quelques tours de vélo en sa compagnie. Sur place, profitez aussi d'une exposition sur la passion des 2 roues et la possibilité de tester des vélos et découvrir de nouveaux matériels.

À partir de jeudi 25 et jusqu'à samedi 27 mai 2017 participez aux traversées sonores à Granville. Découvrez la Haute Ville et son patrimoine, à travers des concerts de musique contemporaine, au répertoire classique, électro, rock ou encore indie. Un rendez-vous musical à la fois décalé et magique dans ce quartier chargé d'histoire. Proposé par l'Association Marée Moderne en partenariat avec la Ville de Granville.

CALVADOS

À l'occasion de la foire des rogations, venez assister au feu d'artifice à l'écluse de Vire Normandie puis profitez de la fête foraine place du château ce samedi 27 mai 2017.

À partir de jeudi 25 et jusqu'à samedi 27 mai 2017 assistez au championnat de France le lancer de couteaux à Ouistreham. Organisé par le club Les Lames Normandes en collaboration avec la Fédération Française de Lancer de Couteaux. Entraînements ouverts, épreuves et remise de prix. Jeudi 14h-18h, vendredi 8h-19h30, samedi 8h-19h30, dimanche 9h-16h30.

ORNE

Des concours de sauts d'obstacles sont organisés au Haras du Pin samedi 27 et dimanche 28 mai 2017, dans le cadre des compétitions de la Société Hippique Nationale. Les épreuves se déroulent sur les carrières des Grands Champs situées à l'est du haras. Concours organisé par l'ONP. Accès gratuit, restauration, ouvert à tous! une sortie familiale pour ce long week-end à compléter avec la visite du haras national du Pin.

Pour la 6e année, samedi 27 et dimanche 28 mai 2017, la Ville de Sées organise dans les Jardins du Palais d'Argentré, une fête des plantes. L'occasion, en ce Printemps, de trouver de quoi orner balcons, jardins, terrasses… Restauration possible sur place. Animations et jeux pour enfants.