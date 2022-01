Rouen. Armada 2019 : demandez le programme !

L'Armada fête en 2019 ses 30 ans et sa septième édition. Plusieurs millions de personnes des quatre coins de la planète sont attendues pour l'occasion. Tour d'horizon de ce qu'il ne faudra pas louper.

Les navires

50 navires seront présents pour l'Armada 2019. Parmi eux, 26 des plus grands et des plus beaux voiliers du monde, comme l'Atlantis, le Belem, le Gulden Leeuw, ou le Kruzenshtern. L'Hermione, invitée d'honneur, sera exceptionnellement présente, reconstitution authentique de la frégate sur laquelle La Fayette a embarqué pour combattre auprès des insurgés américains. Il aura fallu 1 million d'euros pour faire venir le bateau grâce à la participation de Cherbourg, Dieppe, Ouistreham, Saint-Nazaire et Nantes, où elle fera également escale. Chaque bateau se visitera gratuitement dans la journée. Une dizaine de "bateaux gris", des bateaux militaires, seront également à quai dans la ville aux cent clochers.

Les parades

Ce sont les temps forts à voir absolument. Le 7 juin à 21 heures, l'Hermione passera sous le pont Flaubert, escortée notamment par L'Étoile, la Belle poule et le Belem avant d'accoster au terminal croisière. Le 16 juin, les grands voiliers et navires de guerre vont redescendre la Seine lors de la grande parade. Le premier bateau partira de Rouen à 10 h 30, pour un passage à 11 h 15 à la Bouille, 14 h 45 à Rives-en-Seine, 16 heures au pont de Tancarville et 17 heures à Honfleur. La patrouille de France survolera l'événement.

Les concerts

Organisés par la Région, des concerts vont rythmer chaque jour, entre le vendredi 7 et le samedi 15 juin, les nuits de l'Armada avec, en plus des groupes locaux, Deluxe (le 7 juin), Magic System (le 8 juin), Benabar (le 9 juin), Dadju (le 15 juin), Brook Line (le 15 juin) et d'autres têtes d'affiche qui doivent encore être annoncées dans les prochains jours. Un feu d'artifice est tiré chaque soir entre 23 heures et 23 h 30.

Les temps forts

En ouverture de l'Armada, mercredi 5 juin, c'est la Grande pagaille. Des équipes doivent construire des embarcations de fortunes originales avec comme seul but, de traverser la Seine. L'événement est sur inscription.

C'est une tradition, la grande messe des marins aura lieu dimanche 9 juin à 10 h 30, pour la première fois sur la presqu'île Rollet.

L'Armada investit la ville, mercredi 12 juin, avec le grand défilé des équipages, en fanfare dans les rues de 14 h 30 à 16 h 30.

Le grand footing avec les marins sur les quais a lieu le samedi 15 juin dans la matinée, suivi d'un petit-déjeuner agrémenté de spécialités locales.

et aussi…

Exposants et restaurateurs sont à découvrir sur les quais tout au long de l'Armada. Une gigantesque tour panoramique de 80 mètres de haut sera installée aux abords du terminal croisières pour profiter de la vue sur les navires et sur la ville.

