Armada : les offres pour les particuliers sont en vente

Il y en a pour toutes les bourses et tous les goûts. Lundi 26 novembre 2018, Rouen Normandie Tourisme et Congrès a présenté les offres réservées aux particuliers pour profiter au mieux de l'Armada, du jeudi 6 au dimanche 16 juin 2019. "L'accès à l'Armada est évidemment toujours gratuit mais on sait aussi que la demande est forte sur des croisières, des dîners, des déjeuners ou des parades", précise Laurent Bonnaterre, président de l'office de tourisme rouennais.

De 20 à 235 euros

Parmi ces formules, la croisière promenade qui permet une balade commentée en vedette sur la Seine à la découverte des voiliers, à partir de 20 euros. Comptez 59 euros pour la croisière déjeunatoire et même 145 euros pour le déjeuner croisière avec repas prestigieux à bord de l'Escapade dans une salle climatisée. Des formules pour la journée permettent aussi d'allier la visite de l'Armada au patrimoine rouennais. Elle inclut la croisière commentée, le repas dans un restaurant du centre-ville et la visite guidée des sites incontournables de la ville aux cent clochers pour 54 euros. "Le but est que les gens fassent le plus possible de trajet entre les quais et le centre-ville. Les travaux en ce moment servent à ça", explique Laurent Bonnaterre.

Enfin, le nec plus ultra, des places pour les parades de Seine les 6 et 16 juin. L'occasion notamment de remonter le fleuve au côté des voiliers à bord du Gulden Leeuw pour 135 euros par personne.

