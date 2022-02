Sortir dans le Calvados:jeudi 26 juin

Ce jeudi, L’association Smoky Eyes dédiée à la danse tribal fusion organise son Smoky Cabaret en cette année 2014 qui marque son cinquième anniversaire. Un spectacle de 90 minutes proposera du théâtre d’improvisation, un one man show, de la magie, du clown et bien entendu de la danse. L’association a été primé à trois reprises dans des concours internationaux de danses indiennes.

Pratique. MJC du Chemin Vert. 8 €. Réservations à thesmokyeyes@hotmail.fr. Jeudi 26 juin à 20h30.





Demain soir,vendredi, avant-première de la comédie de Thomas N'gijol à l'UGC ciné cité de Modneville. Il joue lui-même dans ce film, accompagné de Julien Boisselier et Olivier Marchal. Ca s'appelle « Fastlife ». Aller toujours plus loin, plus vite, pour briller aux yeux des autres : telle est la devise de Franklin, trentenaire mégalomane obnubilé par l'envie de briller à n'importe quel prix. Il devra choisir entre devenir un homme ou continuer à vivre la « Fastlife ». L'avant-première c'est demain à 20h30 avec la présence de thomas N'gijol. Remportez vos places pour vous et la personne de votre choix en appelant jeudi à 9h30 et 14h30 au 02 33 05 32 30.